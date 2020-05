Kellner und Maciejonczyk Stellvertreter

Bruno Kellner (FW) und Johannes Maciejonczyk (CSU) vertreten in der Wahlperiode 2020/2026 Landrat Johann Kalb (CSU). Das entschieden die Mitglieder des Kreistages in ihrer konstituierenden Sitzung in der Regnitz-Arena am Montag in Hirschaid.

Bei der Wahl zum Stellvertreter des Landrates traten Helga Bieberstein (Grüne/AL), Bruno Kellner (FW) und Andreas Schwarz (SPD) gegeneinander an. Von den 60 gültigen Stimmen bei 61 Wahlberechtigten entfielen der Pressemitteilung zufolge 32 auf Bruno Kellner, 16 auf Helga Bieberstein, elf auf Andreas Schwarz und eine Stimme auf Johann Pfister.

Als weitere Stellvertreter des Landrates wurden Johannes Maciejonczyk (CSU) und Carsten Joneitis (SPD) vorgeschlagen. Johannes Maciejonczyk wurde mit 37:24 Stimmen zum weiteren Stellvertreter des Landrates gewählt.

20 neue Mitglieder

Der Landrat hatte zum Beginn der Sitzung 20 neue Mitglieder des Gremiums vereidigt. Dies sind Wolfgang Desel, Holger Dremel, Johannes Krapp, Constantin Rudrof, Angelika Saffer, Thomas Söder (alle CSU), Thomas Ochs, Silvia Pfeufer, Otto Weiß, Kathrin Zwosta, Albert Deml (Grüne/AL), Michael Bergrab, Gerd Schneider (SPD), Delbert Alexander, Michael Genniges, Florian Köhler, Lydia Köhler, Timo Köhler (AfD), Marco Strube (FDP) und Joseph Höpfner (Die Linke). red