Kellertür in Stöckach hält Einbrechern stand

Bislang unbekannte Täter haben in den letzten zwei Wochen versucht, in ein Anwesen in der Hauptstraße in Stöckach einzubrechen. Die massive Kellertür hielt den Aufbruchversuchen jedoch stand. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Wem ist im Zeitraum vom 15. bis 27. April etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.