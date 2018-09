Kellerkabarett spendet Erlös für Kapelle

Die Vorstellungen des Prügeler Kellerkabaretts waren ein voller Erfolg - so die einstimmige Meinung der Besucher, Mitwirkenden und Helfer nach dem Spektakel im Prügler Kulturstadel. Die Akteure machen das alles aus "Spaß an der Freud", wie Darstellerin Dagmar Dietz betont. Was nach Abzug aller Kosten von den Eintrittgeldern übrig bleibe, werde für einen guten Zweck gespendet. Bei der letzten Zeitreise überreichte deshalb der 2. Bürgermeister (und selbst Akteur) Georg Deuerling (Zweiter von links) im Beisein der Zeitreisegruppe einen Scheck über 500 Euro an den Vorsitzenden der Gartenfreunde Prügel Joachim Neidlein. Dieses Geld soll in die Renovierung der Prügler Kapelle einfließen. Foto: Roland Dietz