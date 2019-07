Aufgrund der derzeitigen Wetterprognosen hat sich der Soldaten- und Kameradschaftsverein Hannberg und Umgebung dazu entschieden, das Kellerfest am Samstag, 13. Juli, in und vor der Festhalle Baumüller in Hannberg zu veranstalten. Die Festlichkeiten beginnen um 17 Uhr. Es gibt gegrillte Makrelen, Schnitzel, Bratwürste und vieles mehr. red