Zum Kellerfest lädt der Tischtennisclub für Samstag und Sonntag in Kraisdorf ein. Am Samstag, 13. Juli, beginnt der Festbetrieb in der Kellerstraße unter den Kastanien um 18 Uhr, am Sonntag, 14. Juli, um 15 Uhr. Am Sonntagnachmittag übernimmt die Blasmusik Kraisdorf die musikalische Umrahmung. Der Eintritt ist frei. alc