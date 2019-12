Kellerduell und Spitzenspiel

Zum Abschluss der Vorrunde steigt in der Tischtennis-Landesliga Nordnordost das Spitzenspiel zwischen dem TTV Altenkunstadt und dem TV Ebern. Der TTC Burgkunstadt bekommt es im Abstiegskampf mit der zweiten Mannschaft aus Tiefenlauter zu tun. TTC Burgkunstadt - TTC Tiefenlauter II

Gibt es für die TTC-Herren doch noch ein Happy End? Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge - darunter auch gegen die direkte Konkurrenz aus Mistelgau - ist der Vorsprung der Burgkunstadter auf die Abstiegsränge aufgebraucht. Aktuell trennt den TTC nur noch ein Punkt vom Relegationsplatz, zu den direkten Abstiegsrängen sind es noch drei Punkte. Umso wichtiger ist das nächste Spiel: Burgkunstadt trifft am Samstag (17 Uhr) auf Tiefenlauters zweite Mannschaft, die aktuell hinter den Gastgebern liegt. Die Ausgangslage ist klar: Nutzen die TTC-Herren den Heimvorteil, können sie im Abstiegskampf aufatmen. Verlieren sie, wird das Saisonziel Klassenerhalt noch schwerer zu erreichen sein. fk TV Ebern - TTV Altenkunstadt

Die Gastgeber aus Ebern empfangen als Tabellenzweiten den Tabellenführer aus Altenkunstadt. Altenkunstadt muss beim Verfolger aber auf Spitzenspieler Miro Hurina verzichten. Trotz dieser Schwächung wollen Spielführer Holger Funke & Co. das Beste herausholen. und sich so gut wie möglich präsentieren. Der TVE, der erst in die Landesliga aufgestiegen ist und um den nächsten Titel spielt, hat seine Stärken vor allem im vorderen Paarkreuz mit Bouska und Soika. Im Mittelpaarkreuz überragen Dzozda mit 12:0-Punkten und Zenisek mit 7:3-Siegen. Vor allem dank der vier Tschechen mischt Ebern munter in der Tabellenspitze mit.

Die große Chance, für Altenkunstadt zu punkten, hat das hintere Paarkreuz, das mit Tino Zasche und Reinhold Rommel auflaufen wird.