Kellerduell in Tettau zum Auftakt

Am Wochenende soll die Kreisklasse 4 in die Restrückrunde starten - es sei denn die Platzverhältnisse oder das Coronavirus machen den Klubs einen Strich durch die Rechnung (siehe Artikel unten).

An der Spitze hat sich inzwischen eine Vierergruppe gebildet, die sich vom restlichen Feld etwas abgesetzt hat. Als Tabellenführer geht der SV Gifting ins neue Jahr, ihm sitzen die SG Gundelsdorf/Reitsch, der SCR Steinbach am Wald und der FC Wallenfels im Nacken.

Im Kampf gegen den Abstieg ist ebenfalls Spannung geboten. Der Vorletzte TSV Tettau hofft darauf, in den restlichen Spielen noch den Relegationsplatz zu erreichen oder gar den direkten Klassenerhalt zu schaffen. "Wir geben in jedem Spiel alles und lassen uns nicht unterkriegen. Aufgeben werden wir erst am Ende. Wir schauen von Spiel zu Spiel und versuchen, noch die nötigen Punkte zu holen, die wir zum Klassenerhalt benötigen", gibt sich der Tettauer Kapitän Fritz Knabner kämpferisch.

Zunächst steht für den TSV Tettau das Kellerduell zu Hause gegen den TSV Windheim auf dem Programm. Die Windheimer sind Zwölfter und haben noch kein beruhigendes Polster auf die Gefahrenzone. Zum Abstiegsrelegationsplatz sind es für die Windheimer lediglich acht Punkte. "Das wird ein schweres Spiel. Die Windheimer werden versuchen, in den ersten Spielen nach der Winterpause den Klassenerhalt klar zu machen", warnt Knabner folgerichtig.

Klar, dass er sich auch der Bedeutung des Jahresauftakts bewusst ist. Dennoch sind die Vorzeichen alles andere als gut, denn Tettau kann gegen Windheim nicht aus dem Vollen schöpfen. "Uns fehlen leider einige Spieler. Das soll aber keine Ausrede sein, denn die, die dabei sind, werden alles geben, um die Punkte zuhause zu lassen. Es wird ein Sechs-Punkte-Spiel."

Neben der eigenen Partie erregt aber auch die Begegnung zwischen dem Dritten SCR Steinbach am Wald und dem Fünften TSV Wilhelmsthal die Aufmerksamkeit Knabners: "Wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist Steinbach gegen Wilhelmsthal in dieser Woche das Topspiel. Steinbach wird versuchen, die Punkte zu Hause zu lassen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Ich tippe auf einen Heimsieg für die Brandt-Elf."