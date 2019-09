Kellerduell in Eyrichshof

In einem Kellerduell der Fußball-Kreisklasse 3 Itzgrund empfängt die SG Eyrichshof/Ebern II (16.) die SpVgg Wüstenahorn (14.). Der SV Heilgersdorf (2.) tritt beim TSV Rossach (11.) als Favorit an. Der SV Hafenpreppach (7.) tritt beim Tabellennachbarn SpVgg Dietersdorf (6.) an.

SG Eyrichshof/Ebern II - SpVgg Wüstenahorn

Am Samstag, 16 Uhr kommt es zum Kellerderby, wenn die noch punktlose SG Eyrichshof/Ebern II bei der SpVgg Wüstenahorn aufläuft, die sechs Zähler eingespielt hat. Die Gäste wollen nichts unversucht lassen, endlich ein Erfolgserlebnis zu feiern, wobei schon ein Zähler dem Teamgeist gut täte. TSV Rossach - SV Heilgersdorf

Der SV Heilgersdorf kommt immer besser in Schwung und hat sich auf Platz 2 vorgearbeitet. Beim TSV Rossach erwartet den SVH zwar keine leichte, jedoch auch nicht unlösbare Aufgabe. Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe. SpVgg Dietersdorf - SV Hafenpreppach

Beide Mannschaften nehmen als Sechster bzw. Siebter einen Mittelfeldplatz ein und haben noch Kontakt nach oben. Denn der Abstand ist noch nicht so groß, um vorne nicht mehr mitmischen zu können. Der Heimvorteil spricht zwar für die Dietersdorfer, doch werden die Gäste voll dagegen halten. di