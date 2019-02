Kellerduell geht an Windheim

In der Damen-Bezirksklasse A gewann der TSV Windheim II im Kellerduell gegen den TSV Steinberg III und hat den Vorsprung zum Kontrahenten, der den vorletzten Tabellenplatz belegt, um drei Punkte ausgebaut.

TSV Windheim II - TSV Steinberg III 8:4

Windheim hatte mit dem Gewinn der beiden Doppel und der ersten zwei Einzel einen vielversprechenden Auftakt. In den folgenden vier Auseinandersetzungen gab es auf jeder Seite zwei Siege (6:2). In den weiteren drei Paarungen hatte Steinberg ein leichtes Plus, so dass sich der Abstand auf drei Zähler verringerte (7:4). Doch die unbezwungen gebliebene Claudia Russ (3,5 Punkte) setzte vorzeitig den Schlusspunkt unter den wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Bei den Gästen überzeugte Jana Schneider mit dem Gewinn ihrer zwei absolvierten Einzel. Der Heimerfolg fiel etwas deutlich aus, weil Windheim in allen drei Entscheidungssätzen die Nase vorne hatte. hf Ergebnisse: Russ/M. Löffler - Hollederer/Schneider 3:0, Frauenhofer/L. Löffler -Hohenberger/Wachter 3:1, C. Russ - Hohenberger 3:1, M. Löffler - Hollederer 3:0, Frauenhofer - J. Schneider 1:3, L. Löffler - Wachter 3:2, Russ - Hollederer 3:2, M. Löffler - Hohenberger 1:3, Frauenhofer - Wachter 3:2, L. Löffler - Schneider 0:3, Frauenhofer - Hollederer 0:3, Russ - Wachter 3:0.