Kellerduell beim TSV Trebgast

In der Kreisklasse 4 Kulmbach werden am Donnerstag sechs Nachholspiele ausgetragen. Alle Partien beginnen um 18.15 Uhr.

Ein Endspiel steht für das Schlusslicht an: Der TSV Trebgast hat den punktgleichen Vorletzten SSV Peesten zu Gast, der drei Spiele weniger absolviert hat. Zuletzt feierten die Peestener (2:1 beim SV Motschenbach) und die Trebgaster (3:2 beim TDC Lindau) Auswärtssiege.

Spitzenreiter FC Neuenmarkt tritt beim TSC Mainleus (5.) an und will mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Kreisliga machen. Der FC Ludwigschorgast (4.) hat noch Hoffnungen auf Relegationsplatz 2. Um diese zu bewahren, muss der Aufsteiger sein Auswärtsspiel beim SSV Kasendorf II (13.) gewinnen und auf einen Ausrutscher der SG Oberland (2.) beim TSV Harsdorf (14.) hoffen. Der VfR Katschenreuth II (9.) empfängt den TDC Lindau (8.) und der ASV Marktschorgast (12.) hat den TSV 08 Kulmbach (3.) zu Gast. nd