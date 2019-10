Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Lonnerstadt hat am Montagnachmittag die Feuerwehren von Lonnerstadt, Höchstadt und Mühlhausen auf den Plan gerufen. Der im Keller von einem Herd ausgehende Brand wurde von einem Bewohner rechtzeitig bemerkt, so dass ihn die Feuerwehren frühzeitig löschen konnten und nur Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. pol