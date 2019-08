Die Senioren der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt besuchen am Montag, 5. August, den Stiebarlimbacher Keller. Die Abfahrtszeiten sind um 11.30 Uhr in Höchstadt-Süd und um 12 Uhr Am Grasigen Weg. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldung nimmt Jeanette Exner unter Telefon 09193/697196 an. red