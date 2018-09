Kelleranlage Prügel ist Thema in der Sitzung

Der Gemeinderat hält am Dienstag, 11. September, im Sitzungssaal des Rathauses seine Sitzung. Nach den Regularien geht es um die Kelleranlage Prügel, um die Entwurfsplanung zum Anbau einer Kinderkrippe an die Kreuzberg-Kindertagesstätte und um die Planungen Mühlrad Neumühle in Bezug auf die Städtebauförderung. Des Weiteren geht es in der Sitzung um die Einbeziehungssatzung Baiersdorf II - Langäcker, um den Änderungsbeschluss des Bebauungsplans "Weidner", um die Beteiligung im Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans "Feldteile V" der Stadt Weismain sowie um die Landschaftspflegemaßnahmen des Landschaftspflegeverbandes Lichtenfels, hierin das Maßnahmenprogramm 2018/2019 sowie Bekanntgabe von Beschlüssen. red