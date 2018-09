Kellerabteil aufgebrochen

Das Kellerabteil einer 24-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 25. August und 3. September. Dieser trat offenbar mit dem Fuß gegen die Tür, so dass das Scharnier beschädigt wurde. Ins Kellerabteil gelangte der Täter nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.