Keller - der Kühlschrank von früher

Pastoralreferentin Birgit Janson hatte zusammen mit Förster Ludwig Winkler aus Woffendorf die Sommer-Familienwallfahrt der katholischen Pfarrgemeinde organisiert. Die Pilgertour stand unter dem Motto "Rings um Weismain" und startete im Jurastädtchen.

Von der altehrwürdigen Pfarrkirche Sankt Martin aus marschierten die Teilnehmer zum Stadtgraben, der nach den Hussitenkriegen 1430 als zusätzliche Befestigungsanlage angelegt worden war. Aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt die Kreuzkapelle. In dem schmucken Sakralbau, der nach einer umfangreichen Renovierung in neuem Glanz erstrahlt, feierte Birgit Janson mit den Wallfahrern eine kurze Andacht.

Mit Gottes Segen versehen, wanderten die Pilger auf schattigen Wegen durch ein bewaldetes Hohlweg-System, wo Ludwig Winkler auf die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit aufmerksam machte. "Die Bäume reagieren auf unterschiedlichste Weise. Das reicht vom Einrollen der Blätter über den vorzeitigen Nadel- beziehungsweise Blattabwurf bis hin zum Absterben ganzer Äste", erläuterte der Förster.

Je näher die Pilger den Felsenkellern aus dem 19. Jahrhundert kamen, desto kühler wurde es. Winkler zufolge boten die in Stein gehauenen Räume früher der Landbevölkerung die Möglichkeit, Lebensmittel das ganze Jahr über bei einer konstanten Temperatur von zehn Grad zu lagern. "Auch wenn diese Keller heute nicht mehr zur Kühlung genutzt werden, so dienen sie doch zahlreichen Fledermäusen zur Überwinterung", erzählte der Förster, bevor er näher auf die Besonderheit des Gesteins einging. So sei der rostfarbene, mit Eisenoxid versetzte Sandstein früher zum Hausbau verwendet worden. "Fein zerrieben, diente er auch als Putz- und Scheuersand", wusste Winkler. Vielfach fänden sich im Gestein auch Versteinerungen und Einschlüsse. Er zeigte den Teilnehmern aus Steinen errichtete "Lesesteinriegel" und Trockenmauern, die einer Vielzahl von Insekten und Pflanzen, wie etwa dem Schöllkraut, als Lebensraum dienen. Der Förster führte die Gruppe auch noch zu einem kleinen Aussichtsplateau oberhalb von Weismain. bkl