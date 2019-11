Kekse, Punsch, Geschichten

Das E.T.A.-Hoffmann-Theater lädt ein, bei Keksen und Punsch mit der ganzen Familie am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr den Advent einzuläuten. Gebannt kann in der Treffbar den Ensemblemitgliedern Anne Weise und Daniel Dietrich gelauscht werden, wenn sie Geschichten von tollpatschigen Engeln und sehr, sehr kleinen Winterkobolden vorlesen. Großen und kleinen Zuhörern erzählen sie dabei, wie die Allerkleinsten zu den allergrößten Helden werden. Der Eintritt ist frei. Platzkarten sind an der Theaterkasse oder telefonisch unter 0951/873030 zu reservieren. red