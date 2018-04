"Keiner muss seinen Abfall mehr in der Natur abladen"

Die Notwendigkeit der alljährlichen Landschaftssäuberungsaktion wurde einmal mehr unter Beweis gestellt. Entlang von Wander- und Radwegen sowie auf Spielplätzen hatte sich im letzten Jahr allerhand Unrat angesammelt.



20 Naturschützer machten mit

Bürgermeister Jens Korn freute sich über den Zuspruch, den die Aktion auch heuer wieder fand. Insgesamt 20 Naturschützer aus verschiedenen Vereinen machten sich auf, um den achtlos weggeworfenen Müll zwischen Erlabrück und Schnappenhammer zu sammeln. Der Obmann des Frankenwaldvereins, Jürgen Schlee, teilte die Teams in verschiedene Sammelgebiete ein. Besondere Schwerpunkte bildeten das Freizeitgelände am Tan ganger, der Radweg entlang der Wilden Rodach sowie der Parkplatz Silberberg, unmittelbar an der B 173.

Durch den niedrigen Wasserstand war es in diesem Jahr auch möglich, die Wilde Rodach und deren Seitenarme im Stadtgebiet von Unrat zu befreien. Bei dem aufgefundenen Müll handelte es sich meist um Lebensmittelverpackungen, Zigarettenschachteln und Plastikflaschen. Leider werden immer wieder auch zerbrochene Glasflaschen gefunden, die für Mensch und Tier in der Natur eine erhebliche Gefahr darstellen. Bei einer Brotzeit, die von den Flößern gestiftet wurde, dankte Zweiter Bürgermeister Erich Mähringer abschließend den Mitgliedern der Wasserwacht, den Bärenstarken Typen, dem Tourismusverband, dem Imkerverein, dem Frankenwaldverein, der Feuerwehr sowie der Flößergemeinschaft für ihr Engagement.



Mähringer: Wertstoffhof nutzen

Unterstützt wurde die Aktion auch von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes. Mähringer betonte, dass es heutzutage viele Möglichkeiten gebe, seinen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Keiner müsse mehr seinen Abfall verbotswidrig in der Natur abladen. Insbesondere der neue Wertstoffhof in Wallenfels sei eine gute Einrichtung und sollte noch mehr genutzt werden. Mähringer erinnerte an die Säuberungsaktionen, die ihren Ursprung bereits in den 80er Jahren hatten. red