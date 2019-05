Keinen Strom zu Hause, aber Betäubungsmittel

Ein 31-jähriger Coburger hat am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Hutstraße Strom abgezapft. Der Mann nutzte ein Stromkabel, um Strom aus dem Keller eines anderen Bewohners zu sich in die Wohnung zu leiten. Dem 31-Jährigen war kurz zuvor der Strom vom Energieversorger abgestellt worden. Während der Anzeigenaufnahme stach den Polizisten in der Wohnung des Stromdiebes eine kleinere Menge Betäubungsmittel ins Auge. Als sich die Ordnungshüter genauer in der Wohnung umschauten, fanden sie noch weitere Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt. Neben der Anzeige wegen Entziehung elektrischer Energie erwartet den Mann nun auch noch ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.