Keine Weck mit der Brötchentaste

Vier Stunden Programm präsentierte der SV Sylbach am Wochenende bei seinem bunten Faschingsabend im Gemeindehaus. Jürgen Heinl, unterstützt von seinem Sohn Lukas, moderierte das unterhaltsame Programm.

In die Herzen der Zuschauer tanzten sich die Aerobic-Kids. Mit ihrem Medley aus Kinderliedern, wie zum Beispiel Heidi, Wiki und Pippi Langstrumpf, zeigten die Jüngsten ihr Können und ernteten großen Beifall.

Die Tanzmädels hatten sich ein Modern-Music-Medley ausgesucht und begeisterten mit ihrer Darbietung und der neonfarbenen Kleidung das Publikum. "Magic Mike" war der Titel des Auftritts des Männerballetts. Zuerst mit Anzug und Regenschirm und dann auch oben ohne war die Gruppe ein Augenschmaus, besonders für die weiblichen Gäste. Bereits seit Jahren in Sylbach vertreten, war auch wieder Tanzmariechen Jana Weinmann am Start und sie legte eine professionelle Nummer aufs Parkett.

Eine Überraschung gab es für Hermann Dünninger, den Kassier des Sportvereins. Herbert Graser, der DJ Ötzi parodierte, überreichte dem verdienten Vereinsmitglied eine Torte mit Wunderkerzen zu seinem 75. Geburtstag. Manuela Krauser stand alleine auf der Bühne und erzählte von lustigen Erlebnissen mit ihrem Mann. Auch Ellen und Jürgen Heinl machten ihren Ehealltag humorvoll öffentlich und hielten eine Schweigeminute am Hochzeitstag ab. Auch die neue Brötchentaste an den Parkscheinautomaten in Haßfurt wurde ins Visier genommen und bemängelt, dass aus dem Automaten nur Zettel und keine Weck herauskommen.

Ebenfalls einen erfolgreichen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer gab es in zwei Sketchen. Im Kino hatte ein Pärchen nur getrennte Sitzplätze bekommen; zwischen ihnen saßen vier illustere Gestalten, über die die Verständigung der beiden und der Austausch von Liebesbeweisen geschah. In einem Café trafen sich Vater und Tochter, die beide ein Date hatten. Während der Vater altmodisch auf eine Zeitungsanzeige antwortete, hatte die Tochter ihre Bekanntschaft über das Internet kennengelernt. Beide wurden jedoch von ihren vermeintlichen Liebhabern enttäuscht.

Eine gelungene Parodie auf den Oktoberfest-Hit "Cordula Grün" heizte die Stimmung im Saal genauso auf wie zahlreiche Schunkelrunden. Bei einem Luftgitarren-Wettbewerb durften drei Zuschauer auf die Bühne und zu Rockmusik ihr Bestes an dem imaginären Instrument geben. Mittels Applaus kürte das Sylbacher Publikum Florian Hajek-Werner als Sieger.