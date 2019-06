Keine Verletzten bei Zusammenstoß

Am Dienstagabend fuhr ein 51-jähriger Opel-Fahrer aus der Grüngutanlage in Nüdlingen heraus. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger ebenfalls mit einem Opel den Mehlesweg in Richtung Nüdlingen. Der 19-Jährige musste nach Polizeiangaben noch einem Traktor ausweichen und dafür über eine geschotterte Fläche fahren. Der 51-Jährige erkannte daher zu spät das von links kommende Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. pol