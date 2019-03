Keine Unfallflucht nach Unfall

Am Sonntagnachmittag beschädigte ein Rentner mit seinem Pkw unabsichtlich eine Hecke auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Heinrich-von-Kleist-Straße. Er meldete den Vorfall ordnungsgemäß einem Mitarbeiter des Wohnheims. Intern kam es allerdings zu einer verzögerten Kommunikation, sodass zunächst von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen wurde, heißt es im Polizeibericht. Der Sachverhalt klärte sich am nächsten Tag auf. pol