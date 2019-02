Keine Tulpen von der Königin

stefan fössel Es war kurz vor der Bamberger Landesgartenschau, als mir ein wütender Mann einen Brief schrieb. Er warf mir Majestätsbeleidigung und manches mehr vor. Was war geschehen? Ich hatte in einer Glosse den Vorschlag gebracht, dass die niederländische Königin Beatrix, die zu dieser Zeit in Deutschland weilte, doch auch einen Abstecher an die Regnitz machen könnte. Bei dieser Gelegenheit hätte sie ein paar königliche Tulpen pflanzen und sich von der Qualität des hiesigen Biers überzeugen können. Meine Einschätzung, dass dabei die Ironie aus jedem Satz triefte, konnte der Monarchist offensichtlich nicht teilen - und schon gar nicht darüber lachen. In die Gefahr begibt sich jeder, der gelegentlich versucht, lustig zu sein. Das gelingt mal besser, mal schlechter, aber die Bierernsten erreicht es sowieso nicht so leicht. Insofern wollen wir es weiter versuchen. Vielleicht für die Bierlustigen, von denen es in Bamberg ja auch eine ganze Menge geben soll.