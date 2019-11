Keine Sicht wegen beschlagener Scheibe

Die tiefstehende Morgensonne sowie eine beschlagene Frontscheibe wurden für einen 22-jährigen Autofahrer am Mittwoch um 9.20 Uhr zum Verhängnis. Er verursachte einen Verkehrsunfall in der Hohen Straße. Der 22-Jährige erkannte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw aufgrund der Sichteinschränkungen zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Schaden an diesem Auto beträgt mindestens 3000 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers wird der Sachschaden mit 5000 Euro beziffert. Gegen den Unfallverursacher wird wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Er wurde noch an der Unfallstelle verwarnt, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.