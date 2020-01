Keine Scheu vor dem Tablet

Der Tabletkurs für Einsteiger beginnt im Januar wieder neu. Er richtet sich an Interessierte, die wenig bis gar keine Kenntnisse in der Handhabung und Nutzung von Tablets haben. Der erste Termin findet am Montag, 13. Januar, 17 Uhr, im Awo-Treff statt. Eine Anmeldung unter Telefon 09561/705380 oder per Mail an mgh.coburg@awo-omf.de ist erforderlich. red