Keine Rückenfitness, aber Versammlung

Der RSV Unterschleichach weist darauf hin, dass die "Rückenfitness" drei Wochen pausiert. Die nächste Trainingsstunde ist am Mittwoch, 8. Mai, ab 20 Uhr in der Radsporthalle in Unterschleichach. Neue Teilnehmer sind willkommen. Zudem weist der RSV auf seine Jahresversammlung am Donnerstag, 18. April, hin. Diese beginnt um 19.30 Uhr im Sportheim in Unterschleichach. red