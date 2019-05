Keine Relegation zwischen Kreis- und A-Klassen im Kreis Co/Lif/Kc

Gute Nachrichten für alle A-Klassen-Meister und Vizemeister sowie die vier "Schleuderplatz"-Inhaber in den Kreisklassen des Fußballkreises Coburg/Kronach/Lichtenfels: Wegen des Verzichts von Meister TSV Meeder III und Vizemeister SV Großganstadt II (beide A-Klasse 1 Coburg) sind keine Entscheidungsspiele notwendig. Wie Kreisspielleiter Egon Grünbeck auf Anfrage bestätigte, steigen alle anderen Meister und Vizemeister der A-Klassen direkt auf. "Die Relegation ist hinfällig", so der Funktionär. Das bedeutet auch, dass sowohl die SG TSV Sonnefeld II/VfR Schneckenlohe (KK 1), die SpVgg Obersdorf (KK 2), die SG Eyrichshof/Ebern II (KK 3) als auch der FC Burggrub (KK 4) den Klassenerhalt in der Tasche haben.

Lettenreuth trifft auf Buttenheim

In der Relegation zur Bezirksliga trifft der Vizemeister der Kreisliga Kronach, die SpVgg Lettenreuth auf den FSV Buttenheim aus der Kreisliga Bamberg. RELEGATION ZUR BEZIRKSLIGA RUNDE 12 Samstag, 25. Mai, 17.30 Uhr, in Eicha: Spiel 1: TSV Meeder - SV Großgarnstadt Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, in Baunach Spiel 2: FSV Buttenheim - Lettenreuth RUNDE 2 Spiel 3: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 (Spieltag und Austragungsort noch offen) Modus : Nur Sieger Spiel 3 ist Bezirksligist UM PLATZ 2 IN DER KREISKLASSE 4 Mi., 22. Mai, 18.30 Uhr, in Burggrub: TSV Neukenroth - FC Wacker Haig RELEGATION ZUR KREISLIGA RUNDE 1 Samstag, 25. Mai, 15 Uhr in Baiersdorf: Spiel 1: SCW Obermain - FC Altenkunstadt/W. Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr, in Dörfles-Esb.: Spiel 2: Coburg Locals - SG Mönchröden/Rödental Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, in Steinberg: Spiel 3: FC Wallenfels - Vizemeister der KK4 Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, in Ketschendf.: Spiel 4: TSV Grub am Forst - Spvg Ahorn (Die Sieger der Runde 1 sind Kreisligisten) RUNDE 2 Mittwoch, 29. Mai, 18.30 Uhr, in Küps: Spiel 5: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 3 Do., 30. Mai, 17 Uhr, bei Bosp. Coburg: Spiel 6: Verlierer Spiel 2 - Verlierer Spiel 4 Sonntag, 2. Juni, Ort und Zeit noch offen: Spiel 7: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6 (Der Sieger von Spiel 7 ist dann Kreisligist, wenn sich ein Verein aus dem Kreis Coburg/Kronach in der Bezirksliga-Relegation durchsetzt) UM PLATZ 2 IN DER A-KLASSE 2 LICHTENFELS Fr., 24. Mai, 18.30 Uhr, in Hassenberg: SV Bergdorf-Höhn - TSV Neuensorg (Der Sieger ist Vizemeister und steigt direkt in die Kreisklasse auf)