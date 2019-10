Keine Punkte in den Doppeln: TSV Windheim unterliegt in Untersiemau

Erneut gingen die Herren des TSV Windheim, die ohne Reiner Kürschner antreten mussten, bei ihrem Auswärtsspiel in Untersiemau leer aus. In der Verbandsliga Nordost warten die Windheimer nach drei Partien weiter auf den ersten Saisonsieg und stehen mit 1:5 Punkten auf dem vorletzten Platz.

TSV Untersiemau - TSV Windheim 9:4

Der Grundstein für die 4:9-Niederlage wurde - wie schon in Schnaittenbach - in den Doppeln gelegt, die alle drei zugunsten der Untersiemauer ausgingen. Dabei hatten Stefan Schirmer und Fritz Schröppel als auch Matthias Trebes und Patrick Grosch trotz zweier 0:3-Niederlagen durchaus Siegchancen, da von den sechs Sätzen vier in der Verlängerung abgegeben wurden.

Einen Paukenschlag lieferte anschließend Fritz Schröppel. Mit seinen Noppen beschäftigte er Bozek und ließ ihm in drei Sätzen nicht den Hauch einer Chance. Genauso stark spielte Schirmer am Nebentisch gegen Krol, wo er ebenfalls mit starkem Topspinspiel nach drei Durchgängen als Sieger vom Tisch ging.

Ein extrem spannendes Match lieferten sich Grosch und Gundel. Der Windheimer kam nach 0:2 Sätzen (9:11, 10:12) mit einem 11:9 noch einmal heran, musste aber Gundel mit einem wiederum engen 13:11 zum Sieg gratulieren. Matthias Trebes unterlag 1:3 gegen Florschütz, wobei hier ebenfalls zwei Durchgänge mit 11:9 an den Untersiemauer gingen, der Trebes mit überraschenden Attacken immer wieder aus dem Rhythmus brachte. Damit stand es bereits 5:2 für Untersiemau.

Gegen Hennemann hatte Andreas Trebes nach knapp verlorenem ersten Satz im zweiten Durchgang Satzball, den er nicht nutzen konnte. Die beiden folgenden Sätze spielte er stark auf, glich zum 2:2 aus, um im Entscheidungssatz trotzdem noch zu verlieren. Kobinski schraubte das Ergebnis auf 7:2 mit einem deutlichen Dreisatzerfolg gegen Armin Raab.

Im Spiel der beiden "Einser" musste Schirmer dem Tschechen Bozek mit dessen druckvollen Spiel den Vortritt lassen. Schröppel spielte auch in seinem zweiten Einzel wie aus einem Guss, variierte geschickt zwischen Noppenspiel und Vorhandschüssen und bezwang Krol nach drei Sätzen.

Nach verlorenem ersten Satz drehte Matthias Trebes gegen Gundel auf, spielte aggressiv, setzte seine Vorhand gekonnt in Szene und verkürzte mit dem Viersatzerfolg auf 4:8. Grosch glich mit einem 11:9 gegen Florschütz nach 1:2-Rückstand auf 2:2 aus, hatte aber im entscheidenden fünften Durchgang nicht das Spielglück auf seiner Seite. Letztlich musste er mit einem bitteren 13:15 Florschütz zum Sieg gratulieren, damit war die 4:9-Niederlage der Windheimer besiegelt. at Ergebnisse: Bozek/Gunel - M.Trebes/Grosch 3:0, Krol/Kobinski - Schirmer/Schröppel 3:0, Florschütz/Hennemann - A.Trebes/Raab 3:1, Bozek - Schröppel 0:3, Krol - Schirmer 0:3, Gundel - Grosch 3:1, Florschütz - M.Trebes 3:1, Hennemann - A.Trebes 3:2, Kobinski - Raab 3:0, Bozek - Schirmer 3:0, Krol - Schröppel 0:3, Gundel - M.Trebes 1:3, Florschütz - Grosch 3:2.