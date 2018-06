Premiere am 5. Juli



In einer deutschen Kleinstadt geht das Leben seinen idyllischen und friedlichen Gang, bis auf einmal schreckliche Verbrechen die Ruhe stören. Betroffen sind alle Bevölkerungsteile. Angst und Misstrauen breiten sich aus; die Polizei scheint unfähig und überfordert. Als immer weitere Morde geschehen, bilden die verunsicherten Einwohner eine Bürgerwehr, um die Sicherheit zu garantieren - vergeblich. Die Panik wächst, Gerüchte und haltlose Verdächtigungen kursieren, Reizbarkeit und Aggressivität nehmen immer mehr zu bis sich am Ende alles in einer überraschenden Wendung auflöst.Dieses unterhaltsamen wie aktuellen Stoffes nimmt sich die Schauspielgruppe des Mittelstufentheaters am Frankenwald-Gymnasium an, wenn die jungen Talente unter der Regie von Studienrätin Stefanie Aust die heitere und zugleich hintergründige Kriminalkomödie "Keine Panik - alles wird Blut" von Peter Reul präsentieren.Auch aufgrund der Bühnengestaltung durch die Bühnen-AG von Studiendirektorin Alexandra Reiter erwarten die Besucher der kleinen Studiobühne im zweiten Stock des FWG insgesamt drei unterhaltsame Abende, an denen sich die Besucher auf spannende Unterhaltung freuen dürfen.Premiere ist am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr. Am darauf folgenden Samstag, 7. Juli, beziehungsweise Sonntag, 8. Juli, gibt es zur selben Uhrzeit noch weitere Vorstellungen. Der Eintritt ist frei. Tickets für die Aufführungen können bereits im Sekretariat des FWG gesichert werden.