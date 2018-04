Keine Pässe wegen EDV-Arbeiten

Die Stadtverwaltung Bad Staffelstein informiert, dass wegen einer EDV-Umstellung am Dienstag, 17. April, ab 12 Uhr nur eingeschränkter Dienstbetrieb möglich ist und es daher zu Beeinträchtigungen kommen kann. Von der Umstellung sind alle Dienststellen und Sachgebiete betroffen. In diesem Zeitraum sind insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie die Beantragung von Personalausweisen und Pässen nicht möglich ist. Ab Mittwoch, 18. April, läuft der Dienstbetrieb wieder uneingeschränkt. red