Keine Neuinfektionen

Am vergangenen Wochenende gab es im Landkreis Bad Kissingen keinen neuen bestätigten Coronafall. Das vermeldet das Landratsamt in seinen beiden Pressemitteilungen. Derzeit sind 36 Menschen im Landkreis mit dem Virus infiziert. 203 Einwohner hat das Gesundheitsamt bisher als genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit befinden sich noch 41 Kontaktpersonen in Quarantäne. 19 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind bislang verstorben.

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Seniorenhaus Euerdorf. Ein Bewohner hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Infolgedessen testeten Ärzte die übrigen 28 Bewohner. Die Ergebnisse lagen dem Landratsamt am Samstag vor. Unter den Bewohnern gab es keinen weiteren Fall einer Infektion mit dem Virus. Auch bei den 37 Mitarbeitern der Einrichtung gibt es laut der Behörde keinen bestätigten Fall einer Covid-19-Infektion. Somit liegen laut dem Landratsamt im Seniorenhaus Euerdorf nunmehr also keinerlei bestätigte Covid-19-Fälle vor. red