Keine neuen Infektionen im Landkreis

Die Gesamtzahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen liegt im Landkreis Haßberge bei 153 (Stand: Freitag, 8. Mai, 12.30 Uhr). Anmerkung: Die Landkreiszahl musste um eine Person nach unten korrigiert werden; Grund ist laut Landratsamt ein Übertragungsfehler. Als gesund entlassen wurden mittlerweile 132 Bürger. Demnach sind aktuell im Landkreis 16 Patienten an Corona erkrankt. Fünf Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 56 Bürger, teilte die Behörde in Haßfurt am Freitag weiter mit.

Den Hausarzt anrufen

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet er die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Das Bürgertelefon ist weiterhin unter der Rufnummer 09521/27600 zu erreichen: von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Kreises Haßberge, die ständig aktualisiert wird, unter www.hassberge.de.

Hilfe aus München

Des Weiteren wird auf die Corona-Hotline der Staatsregierung hingewiesen. Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter Ruf 089/122220 erreichbar. Die Hotline dient als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen der Bürger zum Corona-Geschehen. Wesentlich betroffene Lebensbereiche der Bürger sind abgedeckt: Sowohl Fragestellungen zu gesundheitlichen Themen, der Kontaktbeschränkung sowie Kinderbetreuung und Schule als auch zu Soforthilfen und anderer Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler können täglich, auch an den Feiertagen, beantwortet werden.

Maskenpflicht in Tankstellen

Aus aktuellem Anlass weist das Landratsamt darauf hin, dass auch in Tankstellen die Maskenpflicht gilt. Als Mund-Nasen-Schutz gilt nicht, wer sich mit einem Taschentuch oder einem T-Shirt behelfen möchte. Geeignet ist ein Stofftuch, ein Schal oder eine Alltagsmaske, die Mund und Nase bedecken, so dass eventuelle Tröpfchen aufgehalten werden können. Das Landratsamt appelliert an alle, sich gerade hier keine schlechten Scherze zu erlauben und von einer "Vollvermummung" abzusehen, um nicht für Angst und Schrecken zu sorgen.

Bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht muss mit einem Bußgeld gerechnet werden, so das Amt. Laut dem zwischen dem Innen- und dem Gesundheitsministerium abgestimmten Bußgeldkatalog ist bei Verstößen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro vorgesehen. red