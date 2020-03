Keine Menschenmengen mehr in Uggiate

Das Coronavirus hat auch die italienische Partnergemeinde Adelsdorfs in der Lombardei fest im Griff. Bereits vor einer Woche sprach Ministerpräsident Giuseppe Conte ein strenges Gebot aus, das für ganz Italien gilt: Alle Geschäfte außer Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen-Kioske sind ab sofort geschlossen. Wer unerlaubt ohne wichtigen Grund auf der Straße von der Polizei kontrolliert wird, muss mit einer Geldstrafe, vielleicht sogar mit Gefängnis rechnen. Das in der Lombardei berühmte erste Frühlingsfest zu San Giuseppe (St. Josef, siehe Foto), das normalerweise am vergangenen Wochenende stattfinden sollte, wurde vor zwei Wochen abgesagt. Kein Viehmarkt, kein Lunapark (Rummelplatz) und keine Verkaufsstände! Die kleine Adelsdorfer Gruppe, die sich zu diesem Fest schon an Weihnachten angemeldet hatte, musste zu Hause bleiben. "Wir fühlen uns fast so wie im Krieg", so eine Uggiateserin. "Nur, dass man keine Fliegerbomber hört. Der Feind ist diesmal unsichtbar und trotz allem sehr gefährlich!" Foto: Johanna Blum/Archiv