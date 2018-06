Keine Mautpflicht für die Landwirte

red



Die Landwirte im Landkreis begrüßen, dass sie nicht unter die Mautpflicht fallen. Die kommt zum 1. Juli auch auf Bundesstraßen . In der Nähe von Rentweinsdorf ist dazu eine Mautsäule - die einzige im Landkreis - an der Bundesstraße 279 errichtet worden.In den letzten zwei Wochen haben sich der Deutsche Bauernverband und der Bayerische Bauernverband nochmals intensiv dafür eingesetzt, dass es ab 1. Juli keine Mautpflicht für Fahrzeuge land- und forstwirtschaftlicher Betriebe gibt, wie der Kreisverband des Bauernverbandes am Donnerstag mitteilte. Wörtlich heißt es darin: "Jetzt haben zahlreiche Bundestagsabgeordnete der Union, die bayerische Staatsregierung und vor allem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine Kulanzregelung für 2018 auf den Weg gebracht." Es sei "sehr erfreulich, dass die Politik auf die bürokratische und unverhältnismäßige Regelung für die Landwirtschaft verzichtet", erklärt Klaus Merkel , Kreisobmann im Landkreis. Ergänzend solle dann ab 2019 per Gesetz geregelt werden, dass die Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern sowie von Erzeugnissen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe mautfrei bleibt. Hierbei spiele die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit keine Rolle.Zuletzt hatte sich Bauernpräsident Walter Heidl mit einem Schreiben an Scheuer gewandt und um eine Nachbesserung gebeten. Offenbar mit Erfolg.