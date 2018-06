Keine Maut für schnelle Schlepper

In den letzten zwei Wochen haben sich der Deutsche und der Bayerische Bauernverband (BBV) intensiv dafür eingesetzt, dass es ab 1. Juli keine Mautpflicht für Fahrzeuge land- und forstwirtschaftlicher Betriebe gibt. Dies betrifft vor allem schnelle Schlepper auf Bundesstraßen wie der B 470 in Forchheim . Jetzt haben Bundestagsabgeordnete, die bayerische Staatsregierung und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer CSU ) eine Kulanzregelung für 2018 auf den Weg gebracht. "Es ist sehr erfreulich, dass die Politik auf die bürokratische und unverhältnismäßige Regelung für die Landwirtschaft verzichtet", erklärt Hermann Greif, BBV-Kreisobmann für den Landkreis Forchheim und Bezirkspräsident von Oberfranken. Ergänzend soll ab 1. Januar 2019 per Gesetz geregelt werden, dass die Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern beziehungsweise Erzeugnissen für die Betriebe mautfrei bleibt. Hierbei spielt laut BBV die Höchstgeschwindigkeit keine Rolle. Foto: privat