Keine Lust auf Diäten?

Die Volkshochschule Ebern bietet in ihrem Gebäude in der Georg-Nadler-Straße 1 einen Kurs zur Ernährungsumstellung an. Damit können die Teilnehmer lästige Pfunde verlieren. Und sie erfahren in dem Kurs unter Leitung von Birgit Scheffler, wie sie ihr Gewicht halten können. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 10. Oktober. Er umfasst acht Abende, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Dieser Kurs wird bei regelmäßiger Teilnahme von Krankenkassen bezuschusst, teilt die VHS weiter mit (weitere Informationen und Anmeldung unter www. vhs-hassberge.de oder unter Telefon 09531/6463). red