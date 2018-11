Richtigstellung zum Artikel "Das Leben im Alter mitgestalten" von Julian Megerle im FT vom 19. November 2018: Auf die mit dem Neubau im Ulanenpark nun fehlende Post und damit Paketannahme habe ich in der Tat hingewiesen, ebenso auf die völlig unzureichenden Nachtbuslinien, zum Beispiel für Fahrten nach einem Konzert. Jedoch stammt der Vorschlag, "dass die Vermieter den Kontakt im Haus stärken" nicht von mir, und ich sehe in diesem Vorschlag auch generell keine Lösungsmöglichkeit. Wenn es solche Form der Nachbarschaftshilfe gibt, ist das selbstverständlich zu begrüßen. Doch wer sagt, dass die Mitbewohner Interesse an derselben Veranstaltung haben und vor allem motorisiert sind? Und selbst wenn dies der Fall sein sollte, widerspricht eine Zunahme des Autoverkehrs meiner Auffassung, dass wir nicht mehr, sondern weniger Autos in der Stadt brauchen. Abhilfe schafft hier nur ein Ausbau der Nachtbuslinien, gegebenenfalls in Form von Anrufsammeltaxis.

Dr. Juliane Fuchs

Bamberg