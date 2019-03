Keine Frau wollte Rot gehabt haben

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der Hans-Hacker-Straße und der Heinrich-von-Stephan-Straße. Die Fahrerin eines grauen Ford Mondeo wollte von der Heinrich-von-Stephan-Straße nach rechts in die Hans-Hacker-Straße einbiegen. Von links näherte sich zeitgleich eine Frau mit ihrem roten Renault Twingo, die in der Hans-Hacker-Straße geradeaus in Richtung Hardenbergstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlung der genauen Unfallursache gestaltete sich jedoch schwierig. Beide Frauen waren nämlich der Überzeugung, an der dortigen Ampel Grün gehabt zu haben. Zeugen des Unfalls werden aus diesem Grund dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 mit der Polizeiinspektion Kulmbach in Verbindung zu setzen. pol