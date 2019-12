Tannfeld 12.12.2019

Absage

Keine Feier, kein Konzert

Der Gesangverein Tannfeld teilt mit, dass das morgen geplante Weihnachtskonzert in der Kirche in Trumsdorf sowie die Dorfweihnacht am Sonntag, 22. Dezember, auf dem Dorfplatz in Tannfeld abgesagt wurd...