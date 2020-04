Keine Fehler bei der Beantragung machen

Bis zum 20. April sind in der Agentur für Arbeit Schweinfurt rund 3300 Anzeigen für Kurzarbeit von Betrieben in der Region Main-Rhön eingegangen. Das meldet die Arbeitsagentur. Somit zeige jedes dritte Unternehmen Kurzarbeit an. Diese Daten basierten auf einer Sonderauswertung und bildeten nicht die amtliche Statistik ab, heißt es weiter.

Um alle diese Anzeigen zeitnah zu bearbeiten, sei die Mitarbeiteranzahl in der Agentur in diesem Bereich durch interne Versetzungen verzehnfacht worden. "Uns geht es nun darum, den Arbeitgebern möglichst schnell das Kurzarbeitergeld zu erstatten. Dies wird uns auch gelingen, wenn die Anträge auf Kurzarbeitergeld frühzeitig und vollständig eingereicht werden", so das Schreiben.

Damit die Auszahlung der Gelder an die Unternehmen reibungslos erfolgen kann, habe die Agentur auf ihrer Internetseite www.arbeitsagentur.de/vor-ort/schweinfurt Informationen zur Vermeidung der fünf häufigsten Fehler bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld zusammengefasst. Zudem sollten Arbeitgeber wenn möglich die Online-Angebote unter: www.arbeitsagentur.de/eservices nutzen. Sowohl die Anzeige als auch die Beantragung von Kurzarbeitergeld könnten so schnell, sicher und jederzeit online erfolgen.

Kurzarbeitergeld werde vom Arbeitgeber ausgezahlt und danach abgerechnet. Wie viele Betriebe am Ende tatsächlich Kurzarbeit realisieren und in welchem Umfang sie das tun, könne erst ermittelt werden, wenn die Kurzarbeit abgerechnet wird.

Drei Monate Zeit

Wenn ein Betrieb nach vorheriger Anzeige in einem Monat tatsächlich Kurzarbeit durchführt, zahle er neben dem Lohn für geleistete Arbeit auch das Kurzarbeitergeld an die Beschäftigten aus. Er müsse anschließend eine Abrechnungsliste für jeden Beschäftigten an die Arbeitsagentur senden. Dafür habe er gesetzlich bis zu drei Monate Zeit.

Nachdem die Unterlagen eingegangen sind, würden diese geprüft und das Kurzarbeitergeld an das Unternehmen ausgezahlt. Wegen dieser nachträglichen Abrechnung lägen der Arbeitsagentur auch die statistischen Daten zu tatsächlich realisierter Kurzarbeit erst nach einigen Wochen vor, heißt es in dem Schreiben an die Presse. red