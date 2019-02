Keine Extrawurst für den Fischereiverein

Dem Zuschussantrag des Fischereivereins wurde in der Sitzung nicht zugestimmt. Der Verein hatte um den Erlass der Pachtzahlung in Höhe von 1705 Euro für die von der Gemeinde gepachteten Gewässer nachgesucht. Das Ratsgremium hielt sich mit seinem Beschluss an den üblichen Zuschuss in Höhe des Pachtzinses für das Vereinsgrundstück, wie er auch anderen Vereinen gewährt wird. Dem Antragsteller wird daher ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 100 Euro - auch rückwirkend für die Jahre bis 2013 - gewährt. See