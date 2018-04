Keine Einwände gegen Stallerweiterung

Die Erweiterung eines Mastschweinestalls in Obristfeld beschäftigte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Bürgermeister Christian Mrosek und Joachim Stefan von der Bauverwaltung erläuterten die Bauvoranfrage der Rühr GbR. Seitens der Gemeinde wurde die Bauvoranfrage an das Landratsamt Lichtenfels weitergeleitet, wo das Vorhaben und seine Auswirkungen auf das geplante Baugebiet "Leitenbach" in Obristfeld geprüft wurden. Die Stellungnahme des Landratsamts war dann auch Grundlage der anschließenden Behandlung.

Der bestehende Stall im Außenbereich von Obristfeld wurde 2006 baurechtlich genehmigt und hat aktuell 430 Mastschweineplätze, 426 Vormastplätze und eine offene Güllegrube. Der Mastschweinestall soll um sechs Mastabteile auf 1499 Mastplätze erweitert werden, somit entstehen 589 zusätzliche Mastschweineplätze und eine weitere offene Güllegrube, wobei seitens des Gemeinderates wegen des Geruchs eine geschlossene Güllegrube ins Gespräch gebracht wurde. Weil aus immissionsschutzrechtlicher Sicht einer Erweiterung des Stalls nach Meinung des Landratsamtes nichts im Wege steht, stimmte der Gemeinderat dem Bauvorhaben bei einer Gegenstimme zu.

Weiterer Tagesordnungspunkt war der Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2016. Wie der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Christian Zorn, berichtete, werde angesichts der vielen Mitgliedschaften, die die Gemeinde unterhält, nun geprüft, welche davon tatsächlich vorteilhaft sind.

Im Übrigen fielen die Zahlen wesentlich besser aus als veranschlagt, so dass den Rücklagen statt der erwarteten 1,3 Millionen Euro tatsächlich fast 3,3 Millionen Euro zugeführt werden konnten. Die Jahresrechnung 2016 wurde einstimmig festgestellt. kno