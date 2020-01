Die gemeinsame Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde von Stadt und Landkreis informiert darüber, dass derzeit keine Barzahlungen in der Zulassungsstelle möglich sind.

Der Grund ist, dass der Kassenautomat im Bereich des Zweckverbandes Zulassungsstelle Coburg (Wilhelm-Ruß-Straße 5) beschädigt und nicht funktionsfähig ist. Der Ausfall wird mehrere Monate andauern, da die Lieferfristen für ein zu beschaffendes Ersatzgerät erheblich sind. Im direkten Bereich der Zulassungs- und Führerscheinstelle ist damit die Möglichkeit, Gebühren und Verwaltungskosten in bar zu entrichten, sehr stark erschwert. Die Behörden bitten deshalb alle Bürger, nach Möglichkeit Barzahlungen zu vermeiden. Jederzeit kann direkt am Schalter über EC-Terminals mit EC-Karte gezahlt werden. Dies geht rasch und ist sofort im Bearbeitungsvorgang integriert möglich, so die Mitteilung.

Sollte dennoch eine Barzahlung unerlässlich sein, müssen die Einzahlungen am Schalter der Kreiskasse im Landratsamt Coburg (Lauterer Straße 60) getätigt werden. red