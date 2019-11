Keine Angst vor (Stil-)Brüchen

Am Freitag, 15. November, öffnet die Lichtwerkstatt um 19 Uhr ihre Pforten zur Vernissage der 23. Jahresausstellung. Neben Häppchen und eisgekühlten Getränken warten kreative Fotografien unterschiedlichster Aussteller und Stilrichtungen auf die Besucher. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 24. November in der Ludwigstraße 22 (direkt neben dem Ibis am Bahnhof), werktags von 18 bis 22 Uhr, am Wochenende bereits ab 14 Uhr. Die Besucher können erstmalig einige der Ausstellungsstücke gewinnen und mit dem Erwerb eines Loses die Lichtwerkstatt sowie die freie Kunst fördern. Der Eintritt ist frei. Foto: privat