Keine Angst vor (Stil-)Brüchen

Am kommenden Freitag, 15. November, öffnet die Lichtwerkstatt um 19 Uhr ihre Pforten zur Vernissage der 23. Jahresausstellung. Neben kleinen Häppchen und eisgekühlten Getränken warten kreative Photographien unterschiedlichster Aussteller und Stilrichtungen auf die Besucher. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 24. November in der Ludwigstraße 22 (direkt neben dem Ibis am Bahnhof).

Ob beeindruckende Landschaftspanoramen, längst verlassene Hallen und Häuser, grazile Anmut oder abenteuerliche Grenzgänger, ob kunterbunte Romantik oder schroffe Realität in Schwarz-Weiß, gerade die Gegensätze sind es, die die ausgestellten Bilder in einem ganz besonderen Licht erscheinen lassen und für die die Lichtwerkstatt als Dreh und Angelpunkt für kreative Photographie seit jeher bekannt ist. Als Höhepunkt mit Lokalbezug zeigt die diesjährige Ausstellung außerdem eine Bilderstrecke bereits abgerissener Gebäude der Lagarde-Kaserne und stellt so mit diesem Blick in die Vergangenheit auf künstlerische Art und Weise die aktuelle Frage nach der immer noch ungewissen Zukunft.

Freie Kunst fördern

Kunst - seit jeher ein Politikum und stets im Auge des Betrachters. So wartet auf die Betrachter in diesem Jahr die ganz besondere Gelegenheit, erstmalig einige der Ausstellungsstücke zu gewinnen und mit dem Erwerb eines Loses die Lichtwerkstatt sowie die freie Kunst zu fördern.

Der Eintritt bleibt nach wie vor frei. Die Lichtwerkstatt freut sich in ihrer Mitteilung auf zahlreiche Besucher, die werktags von 18 bis 22 Uhr, am Wochenende bereits ab 14 Uhr, Zutritt zur Ausstellung haben. red