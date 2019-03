Keine Angst vor der EDV

Mit "EDV für Einsteiger" bietet die VHS drei Kurse, die es Anfängern ermöglichen sollen, sich am PC zurechtzufinden. Der erste Kurs startet am Dienstag, 12. März, und widmet sich Outlook. Am Mittwoch, 13. März, beginnt ein Kurs, bei dem es um das Bildbearbeitungsprogramm Gimp geht. Ein EDV-Grundlagenkurs ab Donnerstag, 14. März, gibt einen Überblick über Funktionsweisen und Nutzungsmöglichkeiten eines PCs. Alle Kurse beginnen um 17 Uhr und finden in der Löwenstraße 16 statt. Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de erbeten. red