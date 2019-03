Keine Angaben zum beschädigten Auto

Auf dem Parkplatz des Endreß-Marktes in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat am Dienstagnachmittag eine 80-jährige Frau aus dem Landkreis Forchheim beim Ausparken ein Auto in einer Parkbucht angefahren.Da die Verursacherin keinen Verantwortlichen finden konnte, hinterließ sie einen Hinweiszettel am beschädigten Fahrzeug und meldete sich bei der Polizei. Da die Verursacherin keine Angaben zum Kennzeichen des beschädigten Autos machen konnte und sich bislang niemand bei der Polizei gemeldet hat, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, zu melden.