Die Stadt Haßfurt teilt mit, dass am Freitag, 4. Oktober, auf dem Marktplatz in Haßfurt kein Wochenmarkt stattfindet. Grund sind die Aufbauarbeiten für das Haßfurter Straßenfest, das am Freitag, 4., und am Samstag, 5. Oktober, stattfinden wird. Es ist bereits das 42. Straßenfest. red