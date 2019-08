Kein Wenden am "Torberg"

"Am Torberg" heißt das Baugebiet in Neunkirchen am Brand, für das es bereits einen Bebauungsplan gibt. Nun konnte der Bereich um ein Grundstück ergänzt werden, so dass zwei Baufenster entstehen. Die im alten Plan geltenden Festsetzungen werden übernommen. Nun regte das Planungsbüro Höhnen und Partner eine Wendeanlage an, damit "verirrte" Fahrzeuge in drei Zügen wenden könnten. Auch die Müllabfuhr hätte die Möglichkeit.

Im Plan wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bauwerber die Mülltonnen am Ende der Straße zur Entsorgung bereitstellen müssen. Karl Gemeroth (FW) betrachtete in der Marktgemeinderatssitzung den Wendeanger nur für "verirrte" Fahrzeuge als nicht sinnvoll. Auch Ines Barrabas (FW) erinnerte an den Acker, der ein Stück weit zum Wenden befahren werden könnte. Mit zwei Gegenstimmen wurde die Wendeanlage aus dem Bebauungsplan genommen. map