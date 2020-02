Untersteinach 29.01.2020

Absperrung

Kein Wasser

Wegen Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage wird am Mittwoch, 5. Februar, von 8 bis voraussichtlich 12 Uhr in der "Stifterstraße" das Wasser abgesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, Vorsorge zu tre...