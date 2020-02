Kein Tag für E-Mobilität

Weder Ort noch Termin konnte für einen Tag der E-Mobilität des Agenda-Beirates gefunden werden. Das erläuterte Christian Ort für den Arbeitskreis Energie in der jüngsten Beiratssitzung. Weil eine Kooperation mit der Fahrradmesse laut Stadtmarketing nicht möglich sei und eine Teilnahme am Ökofest von der Ökofestinitiative nicht gewünscht werde, müsse man passen.

Einen Vorschlag gab es von Bürgermeister Hacker. Man könnte die Aktion doch während der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September auf dem Gelände des neuen Logistikzentrums der Herzowerke durchführen. Außerdem könnten sich Synergie-Effekte mit der zeitgleich stattfindenden Kindermeilen-Kampagne der Stadt Herzogenaurach ergeben, wurde angeregt. Der Geschäftsführer der Herzo Werke, Jürgen Bauer, zeigte sich für eine mögliche Kooperation mit den beiden Projekten offen.

Bei der Stadtmesse nicht dabei

Christian Ort erläuterte in der Sitzung des Agenda-Beirates weiter, dass sich der Arbeitskreis erstmals nicht an der Stadtmesse beteiligen wolle. Zum einen sei das Interesse der Besucher an der Arbeit der Energie-Leute sehr gering, zum anderen sei die Veranstaltung zur Verkaufsmesse und "Give-Away-Schlacht" mutiert. Die Themen Energiesparen und Erneuerbare Energie seien in den Hintergrund gerückt.

Bürgermeister Hacker verwies auf das breite Spektrum, das die Aussteller zu genannten Themen bieten würden. Außerdem gebe es ja auch die Fachvorträge. bp